В Киеве произошла авария с участием легковушки и троллейбуса: есть пострадавшие. Подробности и фото

В Соломенском районе Киева во вторник, 10 сентября, произошла авария с участием легковушки и троллейбуса. В результате ДТП пострадали два человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем, по улице Борщаговской в Соломенском районе Киева. На месте происшествия продолжают работать следователи по расследованию ДТП Главка полиции и патрульные полицейские. По предварительной информации, водитель автомобиля Suzuki, 1954 года рождения, не справилась с управлением, допустила выезд на встречную сторону дороги, где совершила наезд на троллейбус, стоявший в связи с возникновением ДТП с автомобилем Nissan", – рассказали в пресс-службе.

В результате столкновения пострадали пассажир легковушки, 1952 года рождения, и пожилая женщина, стоявшая рядом с троллейбусом. Пострадавших госпитализировали в больницу. Решается вопрос правовой квалификации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева легковушка на скорости влетела в остановку общественного транспорта. Авария произошла вблизи Индустриального путепровода.

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