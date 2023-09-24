В Киеве прохожие задержали мужчину, избившего и пытавшегося ограбить женщин. Фото

В Киеве на улице Остафия Дашкевича мужчина избил нескольких женщин и пытался ограбить их. Нападавшего задержали неравнодушные прохожие и передали его правоохранителям.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В дальнейшем со злоумышленником будут общаться следователи.

"Событие случилось на днях на улице Остафия Дашкевича. Полицейские получили сообщение о неадекватном мужчине, который избил женщин и пытался забрать их личные вещи. Прибыв на место, инспекторы обнаружили потерпевших и двух мужчин, которые держали нападавшего", – рассказали в пресс-службе.

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В патрульные полиции добавили, что на место происшествия были вызваны следователи, которые предоставят правовую квалификацию действиям задержанного.

Напомним, в Шевченковском районе Киева задержали пьяного мужчину, который угрожал прохожим ножом. Кроме того, он разбил окно в автомобиле, а затем пытался скрыться от правоохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Большой Васильковской произошла авария с участием Volkswagen и Skoda. Когда правоохранители оформляли ДТП, одну из машин пытались угнать двое пьяных мужчин.

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