В Киеве прекратили деятельность двух нарколабораторий: изъяли "товар" на 600 тыс. грн и оружие. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали троих мужчин, занимавшихся изготовлением и продажей наркотиков. В лабораториях, которые злоумышленники обустроили у себя в квартирах, нашли и изъяли "товар" на 600 тысяч гривен и оружие.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. "Бизнесменам" грозит до 12 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, они разоблачили двух киевлян и жителя Киевской области, которые наладили в столице "бизнес" по изготовлению и сбыту амфетамина.

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"Установлено, что в состав преступной группы вошли двое мужчин, 1983 и 1996 годов рождения, которые обустроили в своих квартирах нарколаборатории по изготовлению наркотиков. А также мужчина, 1989 года рождения, которому была отведена роль продавца. Во время обысков по местам проживания фигурантов полицейские изъяли лабораторное оборудование, 1 килограмм амфетамина, 50 таблеток экстази, прекурсоры для изготовления психотропных веществ, зип-пакеты, электронные весы и деньги, полученные от преступной деятельности", – рассказали в полиции.

Как отметили в пресс-службе, по ценам "черного" рынка изъятая продукция может составить около 600 тысяч гривен. Кроме того, в квартире одного из злоумышленников был обнаружен автомат с 300 боевыми патронами к нему.

Сообщники занимались "бизнесом" около шести месяцев – они продавали наркотик из рук в руки жителям Киева и области. За 1 грамм произведенного амфетамина злоумышленники получали 600 гривен. В настоящее время устанавливается канал поступления таблеток экстази, которые также сбывал один из фигурантов.

В пресс-службе Киевской городской прокуратуры уточнили, что злоумышленникам сообщили о подозрении по факту незаконного производства и сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на изъятое имущество.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева правоохранители с поличным задержали наркоторговца. Во время поверхностного осмотра у него нашли и изъяли почти 40 свертков с запрещенным веществом, а еще несколько он успел положить в специальные тайники.

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