В Киеве правоохранители предотвратили попытку самоубийства: все подробности и фото

В Киеве 10 октября на Парковой дороге правоохранители предотвратили попытку самоубийства мужчины. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и полиция.

Как предварительно сообщают источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах, мужчина якобы поссорился с женой. После этого он решил прыгнуть с моста.

К счастью, мужчину заметили сотрудники полиции, которые не дали ему совершить самоубийство. Пока неизвестно, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения.

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Напомним, что в Деснянском районе Киева в понедельник, 9 октября, в результате падения с высоты недостроя погибли две девушки. Трагедия произошла на территории недостроенного ЖК "Днепровские башни".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в понедельник, 2 октября, с балкона на 24 этаже выпали брат и сестра, 2005 и 2006 годов рождения. От полученных травм они погибли на месте происшествия, возбуждено уголовное производство.

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