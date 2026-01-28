В Киеве попрощались со спасателем Александром Зибровым, который погиб после повторной атаки РФ по многоэтажке. Фото и видео

В Киеве в среду, 28 января, попрощались со спасателем Александром Зибровым. Мужественный работник ГСЧС 18 суток боролся за жизнь после повторного российского удара, но, к сожалению, умер.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Вечная память и слава Герою-спасателю!

В Дарницком районе Киева прошла церемония прощания со спасателем Александром Зибровым. Работник ГСЧС приехал с коллегами на вызов и попал под повторный вражеский удар 9 января в Дарницком районе столицы. К сожалению, после 18 суток борьбы за жизнь его сердце остановилось.

Провести в последний путь Героя пришли родные, коллеги и друзья. В последний путь его провели под сирены спецтехники.

В ГСЧС отметили, что страна-террорист РФ забрала жизнь молодого человека, который несмотря ни на что стремился сделать этот мир лучше. Александр был любящим мужем и заботливым отцом – смелый и отважный огнеборец получил тяжелые травмы, защищая людей несмотря на страшную опасность.

"Мы склоняем головы в скорби и в этот черный день разделяем боль утраты с семьей и близкими Александра. Навеки 36. Навсегда в нашей памяти и наших сердцах. Вспомните героя в своих молитвах и никогда не забывайте, какой ценой они ведут борьбу за каждую жизнь в этой страшной войне", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 25 января, в Киеве погиб спасатель-верхолаз Александр Питайчук. Он сорвался с 20-метровой высоты во время аварийно-восстановительных работ.

