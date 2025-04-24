В Киеве погибли два ребенка из одной семьи в результате атаки России: в МВД рассказали подробности

В результате российских ракетных обстрелов Киева в четверг, 24 апреля, погибли два ребенка. По предварительной информации, они были из одной семьи.

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Об этом во время брифинга на месте происшествия сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко. На месте трагедии продолжаются спасательно-розыскные работы.

Так, по словам министра, в результате российской террористической атаки погибли два ребенка. По предварительной информации, они были из одной семьи.

"Предварительно, да", – добавил министр, отвечая на уточняющий вопрос журналистов.

Напомним, в Киеве из-под завалов дома, в который попала российская ракета, достали живого мужчину. Пострадавшего, который около шести часов ждал помощи, оперативно передали врачам.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска ночью в четверг, 24 апреля, атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе столицы частично разрушен жилой дом. По состоянию на 8:00 известно о девяти погибших и более 70 раненых, среди которых – дети и беременная женщина.

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