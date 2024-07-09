В Киеве под завалами уничтоженных ударом РФ зданий могут оставаться люди – КГГА

Под завалами зданий, поврежденных в результате российской ракетной атаки 8 июля, могут быть люди. Речь идет о детской больнице "Охматдет" и жилом доме в Шевченковском районе столицы.

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Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает Радио Свобода. На местах попаданий продолжают работать экстренные службы.

"На данный момент такого понимания нет. Мы сможем точно дать ответ на этот вопрос, после того как будут завершены спасательно-поисковые работы на этих двух объектах… (Люди под завалами. – Ред.) могут быть", – сообщил Поворозник.

Утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. По состоянию на 23:00 было известно о 37 погибших и более 170 раненых.

В столице российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продолжается ликвидация последствий российских терактов в трех локациях. Ночью 9 июля спасатели обнаружили под развалинами дома тело ребенка.

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