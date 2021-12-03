В Киеве Peugeot протаранил парапет и взорвался: пьяного водителя выбросило из авто. Фото и видео
Поздно вечером 2 декабря в Киеве легковушка врезалась в бетонное заграждение: от удара она загорелась, а ее водителя выбросило на дорогу. При этом мужчина, который управлял авто пьяным, отбылся без травм.
Автопроисшествие произошло на улице Новоконстантиновской, 15/15, что на границе Оболонского и Подольского районов столицы. Об этом сообщают Telegram-каналы "Вартові Еспресо" и "Киев оперативный" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Предварительно, водитель Peugeot 4007 не справился с управлением и протаранил бетонный парапет. От удара мужчину выбросило из салона на проезжую часть, после чего транспортное средство взорвалось.
Прибывшие на место аварии спасатели ГСЧС потушили пламя. На Новоконстантиновскую также съехались правоохранители и бригада медиков.
Однако водитель от помощи врачей отказался. Оказалось, что в результате ДТП он серьезных травм не получил.
Отмечается, что у мужчины были признаки алкогольного опьянения, но проходить тест на приборе Драгер он тоже не захотел.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники полиции.
По данным Патрульной полиции Украины, за десять месяцев 2021 года на дорогах столицы произошло 37 479 дорожно-транспортных происшествий. Из них 1737 были с погибшими и/или травмированы. В частности, за это время в результате аварий в Киеве умерло 92 человека, 1941 получил травмы.
Как сообщал OBOZREVATEL, серьезная авария произошла на проспекте Победы в Киеве в ночь на 2 декабря. Там автомобиль службы такси Hyundai Sonata на скорости врезался в KIA, припаркованный на обочине. У первого авто вырвало двигатель.