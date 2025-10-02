В Киеве парень избил девушку в магазине из-за замечания по поводу очереди. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, избил женщину. Злоумышленник напал на пострадавшую в магазине с кулаками из-за замечания.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит уголовная ответственность.

Что известно

По словам правоохранителей, инцидент произошел в одном из магазинов Днепровского района. 27-летняя местная жительница стояла возле кассы, как один из посетителей подошел к кассиру и пытался совершить покупки, минуя очередь.

"Женщина сделала замечание мужчине, на что тот набросился на нее с кулаками, ударив несколько раз по лицу и телу. От полученных травм потерпевшая упала, однако нападавший продолжил ее бить, после чего скрылся. Женщину госпитализировали, у нее диагностировали многочисленные ушибы и перелом челюсти", – уточнили в пресс-службе.

Оперативники быстро нашли и задержали нападавшего – им оказался 23-летний местный житель. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту начато досудебное расследование (ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины – умышленное средней тяжести телесное повреждение), а злоумышленнику сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

