В Киеве обнаружили 16-летнюю девочку, которая делала закладки: изъяли 80 пакетов с 'товаром'. Фото

В Киеве правоохранители обнаружили 16-летнюю девочку, которая делала закладки в Голосеевском районе. У подростка нашли и изъяли 80 свертков с запрещенными веществами.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.

Что известно

Как рассказали правоохранители, во время патрулирования Голосеевского района они обнаружили 16-летнюю девушку, которая делала тай ники с запрещенными веществами вблизи проспекта Академика Глушкова. Для документирования преступления на место прибыла следственно-оперативная группа.

В ходе следственных действий полицейские изъяли у несовершеннолетней 80 готовых к сбыту свертков с "товаром". Проведенные экспертизы показали, что это – особо опасные психотропные вещества и наркотические средства PVP, MDMB, метамфетамин и каннабис.

По факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств, психотропных веществ, с целью сбыта (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины), открыто уголовное производство, а несовершеннолетней сообщили о подозрении.

