В Киеве обломок российской ракеты разрушил часть здания Академии дизайна имени Бойчука. Фото, видео и подробности

В Киеве в понедельник, 25 марта, сбитая российская ракета разрушила часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Николая Бойчука. К сожалению, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины. На месте происшествия работают спасатели и милиционеры.

"Во время утреннего обстрела Киева в результате падения обломков ракеты, выпущенной российской федерацией, в Киевской государственной Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука разрушения получила центральная часть корпуса. В частности, полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Также существенные повреждения получили помещения кафедр и аудитории заведения", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших нет, однако среди травмированных – заведующая лабораторией Академии. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Как рассказали OBOZ.UA преподаватели заведения, через несколько секунд после объявления воздушной тревоги раздался взрыв – они хотели выбежать в коридор, но не успели. По их словам, в спортзале академии на 12:00 должны были начаться тренировки кружка детской гимнастики.

"Мы упали на пол – все на нас посыпалось. И мы услышали, как падали окна. Немного полежали и вышли – все в дыму – побежали в укрытие. Мы поняли: если бы вышли минутой раньше, могло бы нас всем этим накрыть. А шли пары, сидели студенты", – добавила одна из преподавательниц.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве утром 25 марта во время воздушной тревоги раздались взрывы. В КМВА сообщили о работе ПВО и призвали находиться в укрытиях к отбою угрозы.

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