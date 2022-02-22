В Киеве неизвестный обстрелял из РПГ офис адвокатской конторы. Фото

В Шевченковском районе Киева в ночь с 21 на 22 февраля неизвестный обстрелял здание из РПГ-26 (реактивная противотанковая граната). В результате происшествия были повреждены окна и фасад дома.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Инцидент произошел на улице Дегтяревской, 25А.

"Сегодня ночью в полицию Киева поступила информация о том, что в здании, где на одном из этажей находится адвокатская контора, раздался взрыв. По предварительной информации, был произведен выстрел из РПГ-26. Были повреждены окна в кабинетах адвокатской конторы и фасад помещения. Пострадавших в результате происшествия нет", – рассказали в полиции.

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В пресс-службе добавили, что следствие рассматривает несколько версий происшествия, в том числе профессиональная деятельность адвокатов.

По факту хулиганства с применением оружия открыто уголовное производство. Виновному грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Карпатах в Буковеле туристы открыли стрельбу. А другим отдыхающим, которые вызвали полицию, они угрожали расправой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 2 февраля недалеко от здания Службы безопасности Украины произошла стрельба. В результате происшествия были ранены два человека.