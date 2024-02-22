В Киеве неизвестные слили нефтепродукты в озеро на Оболони. Фото и подробности

В Киеве в среду, 21 февраля, зафиксировали сброс нефтепродуктов в озеро Кирилловское. Оно расположено недалеко от станции метро "Оболонь".

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Это уже второй подобный случай за последние несколько лет.

Как сообщили правоохранители, информация о сбросе нефтепродуктов в озеро Кирилловское на Оболони была обнаружена во время мониторинга социальных сетей.

"Следователи процессуального руководства прокуратуры начали уголовное производство по ч. 1 ст. 242 Уголовного кодекса Украины. Это нарушение правил охраны вод, если это привело к загрязнению поверхностных или подземных вод и водоносных горизонтов. Полицейские устанавливают источники загрязнения вод и лиц, причастных к совершению уголовного преступления", – уточнили в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что коммунальщики, во избежание распространения загрязнения водоема, засыпали место утечки специальным сорбентом.

На опубликованных в сети можно увидеть последствия экологической катастрофы и место утечки нефтепродуктов в озеро Кирилловское. Пользователи соцсетей напомнили, что подобный случай уже фиксировали три года назад.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве пять районов города являются наиболее загрязненными вредителями, в частности, тараканами и крысами. Они встречаются не только в частном секторе, но и в жилых домах и заведениях питания.

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