В Киеве неизвестные оставляют метки на дверях квартир: эксперт рассказал, как уберечься от грабителей. Фото

В Киеве на Троещине неизвестные оставляют метки на квартирах. Причем ставят их по определенной схеме. Люди предполагают, что это могут делать грабители.

Об одном таком инциденте рассказала киевлянка Людмила Танцюра в Facebook-сообществе "Воскресенка + Радужный". Она отметила, что благодаря камере видеонаблюдения на соседской двери удалось отследить, кто ставил непонятные метки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, во вторник, 20 июля, посреди бела дня мужчина зашел в подъезд одного из жилых домов на улице Николая Закревского и оставил возле нескольких квартир метки – две спички с пластилином.

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"Сегодня, в промежуток между 11: 00 –14:00, на улице Закревского мужчина помечал квартиры. Это были две спички с пластилином. Причем строго по левой стороне зеленым, по правой розовым. Благодаря камере на двери соседей, удалось отследить, кто это делает. Будьте внимательны и бдительны! Также позаботьтесь о ваших соседях, когда их нет дома. Возможно, и у вас уже есть такие метки или могут появиться в ближайшее время", – написала Танцюра.

В комментариях под публикацией пользователи соцсети отметили, что это могут делать обычные "домушники" и нужно обращаться в полицию.

А киевлянка Наталия Баландина отметила, что мужчина, который попал на камеру, якобы известный поджигатель и оставленные метки – это его почерк.

Прежде всего эксперты советуют поставить на двери качественные замки или установить в квартире охранную сигнализацию.

В эфире телеканала "Киев" эксперт по безопасности Дмитрий Стрижов рассказал о "домушниках", которые делают подобные "метки". Злоумышленники оставляют, например, прилепленные спички на дверях и через несколько дней возвращаются в эту квартиру. Если отметка на месте, то хозяев дома нет.

Кроме того, он напомнил, где лучше хранить ценности в квартирах. По его мнению, надежнее всего прятать самое ценное в сейфах или металлических ящиках.

"Ни в коем случае нельзя прятать ценности в постельном белье, холодильниках и местах, которые вам кажутся "удачными тайниками". Главная задача – прятать вещи так, чтобы вы могли до них добраться за 5-8 минут. Например, сейф, металлический ящик и тому подобное. Это будет гарантией того, что грабителям будет трудно достать ваши ценности", – отметил Дмитрий Стрижов.

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