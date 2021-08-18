В Киеве насильник проник через окно в квартиру и надругался над женщиной

В Голосеевском районе Киева неизвестный мужчина изнасиловал 43-летнюю женщину. Это случилось около 3 часов ночи.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, преступление произошло в одном из многоэтажных домов по ул. Демеевской. Киевлянка спала в своей квартире на первом этаже.

"Из-за жары окно было открыто. Около трех часов женщина проснулась, так как на нее напал неизвестный человек. По ее словам, преступник нанес ей несколько ударов, чтобы сломить сопротивление, а затем изнасиловал", – рассказал источник.

На место преступления выезжала следственно-оперативная группа, правоохранители сняли отпечатки и изъяли вещи потерпевшей.

Предварительная квалификация – ч.1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. "За содеянное преступнику грозит до пяти лет лишения свободы. Однако если все подтвердится, то злоумышленник ответит и за незаконное проникновение в квартиру", – объяснил источник.

Отметим, что многоэтажка, где произошло преступление, находится между станциями метро "Голосеевская" и "Демеевская", неподалеку – большой парк, где легко скрыться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве преступники в разгар отпусков устроили чуть ли не рейд по квартирам. Они с легкостью взламывают жилье и выносят миллионы гривен, однако жертвами становятся не только обеспеченные жители столицы.