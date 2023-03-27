В Киеве задержали мужчину, запускавшего фейерверки на Борщаговке: поздравлял друга с днем рождения. Фото и видео

Правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к запуску фейерверков в Святошинском районе Киева в ночь с 23 на 24 марта. Им оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотиков 28-летний мужчина.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничения свободы (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как рассказали правоохранители, им поступила информация о том, что неизвестный запустил салют в Святошинском районе столицы.

"Видео с фейерверками опубликовали во многих Telegram-каналах. Сотрудники полиции зарегистрировали обращение и немедленно приступили к поискам причастных лиц. В ходе отработки информации полицейские выяснили, что салют запускали во дворе дома на улице Александра Махова. С места происшествия правоохранители изъяли использованную пиротехнику на 36 выстрелов", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители провели поквартирный обход, опросили около сотни граждан и просмотрели видео с камер наблюдения. Благодаря этому удалось установить и задержать предполагаемого правонарушителя. Им оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотиков 28-летний уроженец Киевской области.

"Мужчина объяснил, что приехал к другу на день рождения и таким образом решил его поздравить. Во время обыска в квартире следователи изъяли остатки упаковки от фейерверка, зажигалки и одежду, в которой задержанный был во время совершения правонарушения", – добавили в полиции.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве запрещено использовать пиротехнику и фейерверки во время военного положения. Нарушителям грозит ответственность, в частности, уголовная. Кроме того, соответствующий запрет также действует и в Киевской области. Это, в частности, касается как граждан, так и развлекательных заведений и ресторанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве предложили полностью запретить продажу пиротехники. В случае нарушения продавцов хотят штрафовать. Соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов, а после рассмотрения ее поддержал мэр столицы.

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