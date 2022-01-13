В Киеве на женщин устроили "охоту": врываются домой, нападают на улицах и вывозят в лес

В январе уже произошло несколько нападений на жительниц столицы. Преступники отбирают у своих жертв деньги и ценные вещи, а пережившие нападение женщины с трудом отходят от стресса. У одной из пострадавших несколько часов пребывания с преступниками даже стерлись из памяти.

Подробнее о том, что происходит в Киеве – читайте в материале OBOZREVATEL.

Одно из самых "диких" нападений произошло в Дарницком районе Киева. 27-летняя хореограф вышла с работы около 16:30, но перед тем, как отправиться домой, она собиралась забрать обувь из ремонта.

Когда девушка проходила по улице возле парка Партизанской славы, к ней подошли двое мужчин – на вид обоим около 40 лет, восточной внешности. Они брызнули чем-то ей в лицо и поволокли к автомобилю. Девушка потеряла сознание...

Видео дня

"Она пришла в себя в машине, но преступники сразу стали кричать на нее, угрожать и снова использовали какой-то препарат – в итоге их жертва снова "провалилась", – рассказал источник.

Что происходило дальше – неизвестно, но через несколько часов, около 23:30, девушка пришла в себя возле одного из сел Бориспольского района Киевской области. Так как преступники забрали ее iPhone, она не могла вызвать помощь. Девушка дошла до ближайшей АЗС, сотрудники которой дали ей позвонить мужу.

"Также преступники забрали у киевлянки сумку с банковскими картами и документами. Но самое жуткое – на всем теле девушки были порезы неизвестного происхождения, одежда – в крови, а волосы обрезаны", – рассказал источник OBOZREVATEL.

По его словам, проверка пострадавшей на драгере показала 0.00 промилле. То есть, девушка не употребляла ни грамма алкоголя.

Правоохранители предварительно квалифицировали произошедшее, как незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Еще одно жесткое нападение произошло в Подольском районе на улице Кирилловской. Грабитель напал на женщину, которая открывала дверь киоска, расположенного на остановке общественного транспорта.

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Юрий Трембицкий, сначала преступник сбил женщину с ног, а затем начал душить ее собачьим поводком. Когда женщина перестала сопротивляться, мужчина схватил ее сумку, забрал из нее два мобильных телефона и скрылся с места преступления.

В полицию позвонили очевидцы нападения и по горячим следам подозреваемый был задержан. Им оказался 42-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.

Теперь за разбой, соединенный с насилием (ч. 1 ст. 187 УК Украины), ему грозит семь лет лишения свободы.

Еще одно нападение, произошедшее в столице в этом месяце, выбивается из череды "обычных" – когда у идущей в одиночку женщины вырывают сумку или телефон.

В одном из многоэтажных домов на улице Сергея Данченко (Подольский район Киева) мужчина с двумя друзьями ворвались в квартиру соседки.

"Они повредили входные двери, а затем напали на женщину: сорвали с ее шеи золотую цепочку, забрали из квартиры другие украшения и скрылись", – рассказал источник OBOZREVATEL.

Полиция уже задержала троих подозреваемых. Это жители Киева, Киевской и Донецкой областей. Задержанным от 33 до 38 лет.

По словам собеседников OBOZREVATEL в правоохранительных органах, частично снизить риск стать жертвой преступника на улице можно только если не ходить поодиночке – однако для многих женщин это почти неосуществимо.