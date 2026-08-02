В Киеве на Васильковской произошло ДТП: погиб мотоциклист. Фото

Днем 2 августа в Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла. Авария случилась возле станции метро "Васильковская".

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В результате ДТП водитель двухколесного транспортное средства погиб. Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

Подробности ДТП

Информация от очевидцев о дорожно-транспортном происшествии на Васильковской поступила около 15:00. Также с места трагедии обнародовали фото.

По предварительной информации, на перекрестке в мотоцикл врезался автомобиль. От удара двухколесное транспортное средство отбросило в сторону.

К сожалению, водитель мотоцикла погиб. На месте аварии работают медики и сотрудники полиции. Все причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Главные истории дня

Напомним, в Закарпатье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в том числе микроавтобуса, который перевозил туристическую группу. В результате аварии пострадали 13 человек, среди них четверо детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева 30 июля водитель грузовика на скорости протаранил металлический отбойник. У водителя автомобиля обнаружили признаки опьянения, но от освидетельствования он отказался.

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