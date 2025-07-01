В Киеве на Троещине рецидивист, угрожая насилием, ограбил ребенка на улице. Подробности и фото

Правоохранители Киева задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению в Деснянском районе. Злоумышленник на улице, угрожая 13-летнему парню насилием, заставил последнего отдать деньги.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от жителя Деснянского района об ограблении его 13-летнего сына. Мужчина пояснил, что после тренировки парень обедал на летней площадке ресторана быстрого питания на проспекте Красной Калины.

"В это время к нему подошел незнакомец и, угрожая физической расправой, требовал отдать ему ценные вещи. После того как школьник отдал злоумышленнику мелкую иностранную валюту, нарушитель скрылся", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские отработали маршрут злоумышленника и оперативно задержали его. Им оказался 29-летний житель Киевщины, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления: кражи, грабежи, разбои.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, ограбил ребенка. Злоумышленник в Святошинском районе ударил мальчика по лицу, забрал телефон и скрылся.

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