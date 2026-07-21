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В Киеве на Троещине мужчина, угрожая ножом, ограбил АЗС: преступление зафиксировала камера. Видео и фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
1,6 т.
Преступление зафиксировала камера
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В Киеве сотрудники спецназа задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к разбойному нападению. Злоумышленник в помещении АЗС, угрожая ножом, отобрал у работников заведения мобильные телефоны.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о разбойном нападении в Деснянском районе от сотрудника АЗС на Броварском проспекте. Мужчина рассказал, что в помещение ворвался неизвестный и, угрожая ножом двум кассирам, отобрал у них мобильные телефоны.

Преступление было совершено на АЗС на Броварском проспекте столицы.
На Троещине мужчина, угрожая ножом, ограбил работников АЗС.
На Троещине мужчина, угрожая ножом, ограбил сотрудников АЗС.

"В считанные минуты на место происшествия прибыли бойцы полка полиции особого назначения №1. Оба пострадавших сотрудника АЗС к тому моменту успели выбежать и спрятаться в подсобном помещении. Правоохранители быстро обезвредили и задержали нападавшего", – добавили в пресс-службе.

Злоумышленником оказался 28-летний уроженец Волынской области, военнослужащий, находившийся в статусе СЗЧ.

На Троещине мужчина, угрожая ножом, ограбил работников АЗС.

По факту разбойного нападения, сопряженного с насилием и совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщено о подозрении.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двух ранее судимых иностранцев, которые, по информации следствия, причастны к разбойному нападению. Злоумышленники, угрожая гранатой, заставили прохожего перечислить деньги на их карту.

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