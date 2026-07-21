В Киеве на Троещине мужчина, угрожая ножом, ограбил АЗС: преступление зафиксировала камера. Видео и фото

В Киеве сотрудники спецназа задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к разбойному нападению. Злоумышленник в помещении АЗС, угрожая ножом, отобрал у работников заведения мобильные телефоны.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о разбойном нападении в Деснянском районе от сотрудника АЗС на Броварском проспекте. Мужчина рассказал, что в помещение ворвался неизвестный и, угрожая ножом двум кассирам, отобрал у них мобильные телефоны.

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"В считанные минуты на место происшествия прибыли бойцы полка полиции особого назначения №1. Оба пострадавших сотрудника АЗС к тому моменту успели выбежать и спрятаться в подсобном помещении. Правоохранители быстро обезвредили и задержали нападавшего", – добавили в пресс-службе.

Злоумышленником оказался 28-летний уроженец Волынской области, военнослужащий, находившийся в статусе СЗЧ.

По факту разбойного нападения, сопряженного с насилием и совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщено о подозрении.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двух ранее судимых иностранцев, которые, по информации следствия, причастны к разбойному нападению. Злоумышленники, угрожая гранатой, заставили прохожего перечислить деньги на их карту.

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