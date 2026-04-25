В Киеве на Троещине мужчина ранил трех соседей ножом и убежал. Подробности и видео

В Киеве патрульные задержали, вероятного нападающего, который нанес телесные повреждения трем мужчинам. На Троещине злоумышленник напал с ножом на своих соседей.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В дальнейшем с задержанным будут общаться следователи.

Что известно

"Сегодня ночью (25 апреля. – Ред.), около 2 часов, патрульные получили сообщение о тяжких телесных повреждениях на проспекте Красной Калины. Потерпевший рассказал, что сосед напал на него и товарищей, несколько раз ударил ножом и пошел парковой зоной", – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, на место происшествия оперативно приехало несколько машин патрульных. Один травмированный ушел, но его обнаружили инспекторы полиции охраны и оказали доврачебную помощь. Инспекторы помогли двум другим пострадавшим и вызвали скорую – их госпитализировали.

При обследовании прилегающих территорий, один из полицейских заметил мужчину, похожего по описанию – тот, увидев инспектора, начал убегать. Чтобы вызвать помощь, патрульный выстрелил в воздух. Услышав выстрел, другие правоохранители смогли установить вероятный маршрут движения нападающего и побежали ему навстречу.

"Беглеца остановили и задержали с применением спецсредства наручники в соответствии со ст. 45 ЗУ "О Национальной полиции". В дальнейшем мы передали мужчину следователям, которые будут выяснять все обстоятельства этого события", – резюмировали в пресс-службе.

