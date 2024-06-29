В Киеве на Печерске столкнулись легковушка и мотоцикл: есть пострадавший, возникла пробка. Фото

В Печерском районе Киева произошла авария с участием мотоциклиста и легковушки. В результате ДТП возникла пробка на бульваре Леси Украинки в сторону улицы Михаила Бойчука, пострадавший.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на бульваре Леси Украинки движение транспорта затруднено в направлении улицы Михаила Бойчука", – говорится в сообщении.

Как сообщили в социальных сетях мотоциклист столкнулся с легковушкой – водителю двухколесного транспорта медицинскую помощь оказали врачи скорой.

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области водитель Audi, пытаясь скрыться от правоохранителей, въехал в здание АЗС. Как оказалось, мужчина находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева водитель BMW протаранил две припаркованные машины, а затем скрылся с места ДТП. Как оказалось, у виновника аварии были признаки алкогольного опьянения, однако пройти медицинское признание он категорически отказался.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!