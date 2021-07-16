В Киеве на парня совершили нападение посреди улицы: ударили по голове и изрезали ножом

В Голосеевском районе Киева в пятницу, 16 июля, неизвестный злоумышленник напал на местного жителя и ударил ножом в ногу. Событие произошло в частном секторе Цимбалово яра около 3:00.

Об этом OBOZREVATEL рассказал информированный источник. Пострадавшего госпитализировали в больницу (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"По словам парня, он возвращался домой. В какой-то момент к нему подбежал неизвестный, ударил по голове, а потом порезал ножом ногу. После этого, злоумышленник с места происшествия скрылся", – рассказал наш собеседник.

Он добавил, что первыми на место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые оказали домедицинскую помощь пострадавшему. После его осмотрели медики и увезли в больницу.

Причины и обстоятельства происшествия установят следователи.

Напомним, в Подольском районе Киева утром в четверг, 15 июля, умер водитель троллейбуса. Инцидент произошел на пересечении улиц Вышгородской и Мостицкой. Мужчине стало плохо за рулем – он остановил транспорт и потерял сознание. Несмотря на усилия спасателей КАРС и медиков, он скончался.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Русанов Броварского района 15 июля преступники ворвались в дом пожилой пары, связали хозяев и избив мужчину, заставили отдать деньги и драгоценности. Из-за пережитого пострадавший скончался от сердечного приступа.