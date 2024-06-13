В Киеве на Оболони произошло двойное ДТП: "скорая", которая ехала на помощь, тоже попала в аварию. Видео

В Оболонском районе Киева в четверг, 13 июня, на проспекте Владимира Ивасюка столкнулись сразу три легковушки. Чуть позже, в 30 метрах от места ДТП, ехавшая по вызову на эту аварию машина скорой помощи протаранила Porsche.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

"Двойное ДТП на проспекте Ивасюка. Столкнулись Nissan, Mazda и Renault. Вроде бы ничего серьезного, но чтобы убедиться, что все ок – направили скорую", – говорится в сообщении.

Отмечается, что машина медиков, вызванная на первое ДТП, в свою очередь столкнулась Porsche, не доехав 30 метров до самой аварии. Очевидцы говорят, что скорая ехала на красный сигнал светофора, без сирены, но с мигалками.

В патрульные полиции Киева информацию о дорожно-транспортном происшествии подтвердили. Там отметили, что в связи с аварией на проспекте Владимира Ивасюка, затруднено движение транспорта в направлении улицы Героев полка "Азов".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве пьяный водитель совершил ДТП, в результате чего временно останавливали движение трамваев. Во время общения у мужчины был найден предмет, похожий на оружие, а сам он, как оказалось, находился в розыске.

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