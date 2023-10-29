В Киеве на Крещатике мужчина во время конфликта едва не убил оппонента. Фото и подробности

В Киеве задержали мужчину, который во время конфликта ударил ножом парня. Событие произошло на улице Крещатик.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили сообщение о том, что в больницу доставлен мужчина с колото-резаной раной живота. Предварительно было установлено, что на улице Крещатик между двумя мужчинами возник словесный конфликт, в результате которого один из них достал нож и нанес удар другому.

Видео дня

"После совершенного нападающий скрылся с места происшествия. Оперативники с помощью аналитиков сектора криминального анализа установили личность злоумышленника. Им оказался киевлянин, 1997 года рождения. В течение часа полицейские остановили его на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Владимирская. Во время обыска правоохранители изъяли у нападавшего нож", – рассказали в полиции.

Правоохранители задержали 26-летнего злоумышленника и сообщили ему о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Боярке Киевской области мужчина во время ссоры избил до смерти мастера, ремонтировавшего ему машину. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый вывез тело погибшего в лес.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!