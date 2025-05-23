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В Киеве мужчина заставлял двух детей касаться его полового органа. Подробности дела

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
1 минута
1,2 т.
В Киеве мужчина заставлял двух детей касаться его полового органа. Подробности дела

В Киеве будут судить мужчину, которого обвиняют в совершении развратных действий в отношении малолетних детей. Злоумышленник на Оболони обманом заставлял девочку и мальчика касаться его полового органа.

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Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

"Установлено, что мужчина на Оболони, убедившись в отсутствии взрослых рядом с детьми, обращался к ним с просьбой достать из кармана его брюк ключи или брелок, которые якобы там находились. После, того как дети соглашались помочь, в кармане они прикасались к половому органу злоумышленника", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, 11-летняя девочка и 12-летний мальчик, которых мужчина просил о такой помощи, впоследствии рассказали об этом родителям. События произошли в декабре 2024 - январе 2025 года.

В Киеве мужчина заставлял двух детей касаться его полового органа. Подробности дела

Сейчас следствие завершено, а обвинительный акт в отношении 36-летнего уроженца города Запорожья по обвинению в совершении развратных действий в отношении малолетних детей направлен в суд.

В Киеве мужчина заставлял двух детей касаться его полового органа. Подробности дела

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, совершил насильственные действия сексуального характера над ребенком. Жертвой преступления стала 6-летняя девочка.

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