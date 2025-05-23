В Киеве мужчина заставлял двух детей касаться его полового органа. Подробности дела

В Киеве будут судить мужчину, которого обвиняют в совершении развратных действий в отношении малолетних детей. Злоумышленник на Оболони обманом заставлял девочку и мальчика касаться его полового органа.

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Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

"Установлено, что мужчина на Оболони, убедившись в отсутствии взрослых рядом с детьми, обращался к ним с просьбой достать из кармана его брюк ключи или брелок, которые якобы там находились. После, того как дети соглашались помочь, в кармане они прикасались к половому органу злоумышленника", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, 11-летняя девочка и 12-летний мальчик, которых мужчина просил о такой помощи, впоследствии рассказали об этом родителям. События произошли в декабре 2024 - январе 2025 года.

Сейчас следствие завершено, а обвинительный акт в отношении 36-летнего уроженца города Запорожья по обвинению в совершении развратных действий в отношении малолетних детей направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, совершил насильственные действия сексуального характера над ребенком. Жертвой преступления стала 6-летняя девочка.

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