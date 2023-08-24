В Киеве мужчина запустил салют во дворе многоэтажки: решил поздравить сожительницу с днем рождения. Фото и видео

В Днепровском районе Киева местный житель во дворе многоэтажного дома запустил салют на детской площадке. Свои действия нарушитель объяснил тем, что он решил поздравить свою гражданскую жену с днем рождения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, вечером, 23 августа, к ним поступило несколько сообщений от жителей Днепровского района столицы о том, что на улице Макаренко неизвестный запустил салют.

"На месте происшествия полицейские провели первоочередные следственные действия и установили, что к хулиганским действиям причастен житель одного из близлежащих к месту происшествия домов. Он запустил салют на детской площадке. Жители, услышав взрывы, выбежали на улицу, где совместно с членами добровольческого формирования территориального общества задержали злоумышленника и передали правоохранителям", – рассказали в пресс-службе.

Свои действия нарушитель объяснил тем, что таким образом он решил поздравить свою гражданскую жену с днем рождения. Во время обыска в квартире следователи изъяли останки пиротехники, а затем задержали 37-летнего киевлянина. По факту хулиганства открыто уголовное производство.

Следует добавить, что в Киеве запрещено использовать пиротехнику и фейерверки во время военного положения. Нарушителям грозит ответственность, в частности, уголовная. Кроме того, соответствующий запрет также действует и в Киевской области. Это, в частности, касается как граждан, так и развлекательных заведений и ресторанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева в ночь с 23 на 24 марта нарушители начали запускать фейерверки. Событие произошло на столичной Борщаговке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!