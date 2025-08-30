В Киеве мужчина выпал из окна дома и 'преземлился' на крышу авто: пострадавшего госпитализировали. Фото

В Днепровском районе Киева в субботу, 30 августа, мужчина выпал из окна многоэтажки и упал на крышу легковушки. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

Что известно

"На улице Воскресенской мужчина выпал из окна многоэтажки и приземлился на крышу автомобиля. Он жив, на месте уже карета скорой и полиция", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть мужчину, который упал на крышу авто. Судя по снимкам пострадавшего сняли с машины и госпитализировали в больницу. Официальной информации о ЧП – не имеет.

