В Киеве мужчина во время ссоры зарезал товарища: для правоохранителей он придумал историю преступления. Фото и видео

В Киеве на Оболони мужчина во время конфликта ударил ножом друга в грудную клетку и шею, в результате чего последний скончался. Правоохранителям злоумышленник пытался рассказать другую историю преступления, но его вина была доказана.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице Героев Днепра в квартире находится сосед без признаков жизни.

"Проведя детальный осмотр места происшествия и опросив заявителя, правоохранители выяснили, что между двумя товарищами, проживавшими в одной квартире, возник словесный конфликт. В какой-то момент нарушитель схватил со стола нож и ударил оппонента в грудную клетку и шею. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а злоумышленник в это время пошел к соседке, чтобы вызвать полицию", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что при предоставлении объяснений заявитель пытался придумать версию совершенного, впрочем правоохранители доказали его причастность к тяжкому преступлению. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а задержанному уроженцу Житомирщины, 1971 года рождения, сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева семейная ссора чуть не окончилась убийством. Во время конфликта, возникшего из-за ревности мужа, жена ударила сожителя ножом в живот.

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