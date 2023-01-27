В Киеве мужчина во время конфликта пытался зарезать своего пасынка. Фото

В Подольском районе Киева мужчина во время конфликта несколько раз ударил ножом пасынку в живот и туловище. Потерпевшего с ранениями госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Информация о ножевых ранениях 25-летнего киевлянина, которые он получил во время конфликта в квартире на проспекте Правды, к правоохранителям поступила от врачей.

"Было установлено, что потерпевший уже долгое время находится в неприязненных отношениях с 51-летним отчимом, поэтому когда пасынок устроил дома застолье с товарищем, между мужчинами возникла очередная ссора. Во время выяснения отношений подозреваемый схватил кухонный нож и нанес несколько ударов по туловищу и животу молодому человеку", – рассказали в полиции.

Правоохранители задержали злоумышленника, а пострадавший с проникающими ножевыми ранениями был госпитализирован в больницу. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное производство, а отчиму сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить мужчину, который едва не убил собственных родителей. Во время ссоры он нанес многочисленные удары ножом отцу, а также травмировал мать.

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