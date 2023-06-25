В Киеве мужчина устроил резню после ссоры на остановке и скрылся. Фото

В Киеве задержали мужчину, который едва не убил киевлянина на остановке общественного транспорта. Злоумышленник во время конфликта ударил ножом пострадавшему в живот и скрылся с места преступления.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от врачей о том, что на остановке общественного транспорта на проспекте Красной Калины они оказывают помощь мужчине с ножевым ранением живота.

"Было установлено, что потерпевший вместе со знакомым ехали в троллейбусе, где у них возник конфликт с пассажиром. Впоследствии вышедшие на одной остановке мужчины продолжили словесную перепалку, в ходе которой нарушитель достал нож и ударил им одного из товарищей. Медики госпитализировали мужчину в больничное учреждение. с колото-резаным ранением в живот", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители установили личность возможного нападающего и задержали его – им оказался местный житель, 1966 года рождения. Ему сообщили о подозрении по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина во время конфликта жестоко избил оппонента обломком керамической раковины. Пострадавшего с переломом ключицы и тяжелыми травмами голову госпитализировали в больницу.

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