В Киеве мужчина устроил драку в метро и ранил ножом двух пассажиров: его задержали. Фото

В Киеве 25 декабря на станции метро "Контрактовая площадь" произошел конфликт между пассажирами, в результате которого один из них достал нож и нанес ранения двум людям. Оба пострадавших госпитализированы, у одного из них резаная рана лица, у другого – ранение руки.

Нападающий уже задержан, следователи начали соответствующее уголовное производство. Об этом сообщила полиция Киева.

По данным правоохранителей, нападавшим оказался 35-летний житель столицы. В результате его действий пострадали двое мужчин.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника непосредственно на месте преступления. Раненым пассажирам оказали первую помощь и срочно госпитализировали в медицинское учреждение для проведения необходимых операций.

Злоумышленника задержали, он находится под стражей. Правоохранители начали уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением холодного оружия. По указанной статье нападавшему грозит до семи лет лишения свободы.

В метро уточняют, что ситуация на платформе сразу была стабилизирована, движение поездов осуществляется в обычном режиме.

