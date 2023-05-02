В Киеве мужчина устроил дома наркопритон: у него изъяли каннабис на 2 млн грн. Фото и видео

В Святошинском районе Киева правоохранители разоблачили мужчину, который обустроил у себя дома наркопритон. Во время обысков у него обнаружили и изъяли каннабису на 2 миллиона гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, к ним поступила информация о том, что в дом на улице Улицкой систематически приходят наркозависимые.

"Правоохранители выяснили, что 35-летний владелец помещения на огороде возле дома выращивал коноплю, которую употреблял сам и угощал ими наркозависимых. Во время санкционированного обыска следователи обнаружили в гаражном помещении сумку, в которой находилось 50 упаковок с расфасованным каннабисом5 . Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка достигает двух миллионов гривен", – рассказали в полиции.

По факту содержания мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотиков возбуждено уголовное производство. Задержанному киевлянину сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители разоблачили межрегиональный канал сбыта психотропов и наркотиков, организованный жителем Киева. Во время обысков у него изъяли запрещенные вещества на 4 миллиона гривен.

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