В Киеве мужчина ударил предпринимателя ножом в голову из-за отказа позвать его знакомую. Подробности и фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, едва не убил предпринимателя на Троещине. Злоумышленник напал на пострадавшего и ударил его ножом в живот и голову.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, преступление было совершено в декабре 2025 года. Тогда к ним поступило сообщение о том, что на улице Закревского ножом ранили мужчину. Во время следствия установлено, что потерпевший – 47-летний предприниматель, владелец раскройного цеха.

"Мужчина находился на работе, когда услышал громкий стук во входную дверь помещения. Открыв, он увидел нетрезвого незнакомца, который настойчиво требовал позвать его знакомую – мастерицу по производству. Получив отказ, злоумышленник достал из кармана нож и нанес им мужчине удары в живот и голову, после чего скрылся. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали", – уточнили в пресс-службе.

Правоохранители установили местонахождение 37-летнего нападающего и задержали ему тогда сообщили о подозрении по факту причинения тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). На время следствия он находился под стражей.

Сейчас досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

