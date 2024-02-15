В Киеве мужчина убил знакомого, а затем вместе с товарищем вынес тело на помойку. Фото и видео

В Киеве задержали мужчину, который зарезал товарища. Злоумышленник во время ссоры нанес около 15 ножевых ранений потерпевшему, а затем он и его знакомый вытащили тело убитого из квартиры на улицу и оставили у мусорных баков.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет, а его сообщнику – до трех лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что в Дарницком районе обнаружено тело неустановленного мужчины со следами крови. Правоохранители заметили, что следы крови ведут к подъезду многоэтажки, а затем и к одной из квартир. Там полицейские обнаружили двух мужчин, пытавшихся смыть следы крови со своей одежды.

"Оказалось, что во время застолья хозяин квартиры поссорился с пострадавшим, набросился на него с ножом и нанес многочисленные ранения, в результате которых последний умер. В дальнейшем злоумышленник попросил товарища помочь скрыть следы преступления и вместе вытащили тело мужчины на улицу и оставили у мусорных баков. Судебно-медицинский эксперт во время осмотра потерпевшего насчитал около 15 ножевых ранений", – рассказали в пресс-службе.

50-летнему злоумышленнику, совершившему убийство, сообщено о подозрении по этому факту. А его 46-летнему сообщнику по факту помощи скрыть преступление.

Как сообщал OBOZ.UA, прокуратура отстояла в апелляции приговор жителю Киевщины, убившему бывшую жену. Во избежание ответственности злоумышленник расчленил и сжег тело женщины.

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