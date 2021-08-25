В Киеве мужчина сбросил сожительницу с 7-го этажа: женщина погибла на месте. Фото и видео

В Киева мужчина во время конфликта сбросил с 7 этажа дома, расположенного на улице Оноре де Бальзака, 37-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы, 18+).

55-летний уроженец Донецкой области вместе с погибшей снимали жилье в этом доме.

"Между мужчиной и потерпевшей возник конфликт, во время которого злоумышленник начал пытаться сбросить женщину с балкона. При этом она пыталась зацепиться, чтобы не упасть. Это увидела прохожая, которая просила остановиться жителя Киева, однако он не слушал ее. В какой-то момент 37-летняя киевлянка не удержалась и упала с высоты 7-го этажа", – рассказали в пресс-службе.

После этого, преступник пытался скрыться, но его задержали местные жители и передали правоохранителям.

Ранее судимому за разбойные нападения мужчине сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Бердичеве Житомирской области задержали 49-летнего местного жителя, который 21 августа ударил в шею ножом своей сожительнице, после чего она скончалась. Перед смертью женщина успела выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей.