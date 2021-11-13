В Киеве мужчина с 9-го этажа швырял бутылки по припаркованным авто. Фото

В центре Киева 54-летний мужчина бросался из окна своей квартиры на девятом этаже разными предметами по автомобилям, припаркованным возле дома. Правоохранители задержали его.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции. Инцидент произошел на улице Круглоуниверситетская (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители установили, что мужчина выбрасывал стеклянные бутылки, банки и спортивный инвентарь. В результате он повредил три автомобиля.

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По месту жительства были проведены обыски, а виновника задержали. Также ему уже сообщили о подозрении.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. По данной статье мужчине грозит до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, что такой же инцидент произошел в Соломенском районе Киева. Тогда мужчина также бросал бутылки из окна и повредил 8 автомобилей. Как выяснилось, у него были проблемы с психическим здоровьем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице пенсионерка швыряла из окна в детей посуду, в ход даже пошел утюг. Таким образом она решила отомстить за шум под окнами.