В Киеве мужчина пытался перебежать дорогу в 70 метрах от перехода и погиб под колесами авто. Фото

В Киеве в ночь с 23 на 24 сентября на площади Победы автомобиль сбил пешехода, после чего тот попал под колеса второй машины. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Недалеко от места ДТП находится несколько подземных переходов (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Смертельное ДТП в Киеве на площади Победы. Предварительно, два автомобиля сбили пешехода, который перебегал проезжую часть в непредусмотренном месте. В 70 метрах от первого и в 100 метрах от второго, подземного перехода. Отметим, в этом оживлённом месте люди часто перебегают дорогу напрямую через площадь, подвергая себя смертельной опасности", – говорится в сообщении.

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Обстоятельства и причины аварии установит следствие.

На опубликованном фото можно увидеть, что пешеход пытался перебежать дорогу рядом с перекрестком.

Напомним, в Святошинском районе столицы 20 сентября автомобиль Volkswagen сбил насмерть мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на Брест-Литовском шоссе BMW X5 протаранил полицейский автомобиль Skoda Rapid. В результате ДТП травмы получили водитель внедорожника и двое патрульных.