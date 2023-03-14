В Киеве мужчина пытался молотком забить до смерти собственную бабушку

В Деснянском районе Киева задержали молодого человека, который пытался убить собственную бабушку. Между местным жителем и родственницей возник конфликт, во время которого он несколько раз ударил пожилую женщину молотком по голове.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали в полиции, к ним поступило сообщение о том, что в квартире на улице Марины Цветаевой слышно ссору и, возможно, драку. Прибывшие на место вызова патрульные полицейские услышали крики из дома о помощи. Они задержали нападавшего и спасли пенсионерку с несовершеннолетней внучкой.

"Правоохранители установили, что 22-летний внук поссорился с родственницей и несколько раз ударил женщину молотком по голове. Потерпевшая успела закрыться в комнате вместе со своей младшей внучкой до приезда полиции. Женщину с травмой головы госпитализировали в больницу, а злоумышленника задержали", – уточнили правоохранители.

По факту оконченного покушения на умышленное убийство возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве задержан мужчина, который может быть причастен к убийству. Между злоумышленником и прохожим возник конфликт на остановке общественного транспорта, после чего он догнал потерпевшего и ударил ножом в грудь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Чупира Киевской области мужчина ударом ножа убил своего знакомого. После этого он увез на тачке тело погибшего на кладбище и спрятал его там.

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