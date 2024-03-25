В Киеве мужчина наладил "бизнес" по изготовлению поддельных медицинских документов. Подробности и видео

В Киеве разоблачили мужчину, который наладил "бизнес" по производству поддельных документов, издаваемых учреждениями здравоохранения. Стоимость одной медкнижки составляла 150 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пяти лет за решеткой.

"Полицейские Оболонского управления полиции задокументировали противоправную деятельность мужчины, занимавшегося подделкой медицинских книг. Поддельные документы в дальнейшем становились основанием допуска лиц к работе, связанной с обслуживанием населения. Стоимость одного такого "документа" составила 150 гривен", – рассказали в пресс-службе.

Во время проведения обыска в квартире мужчину нашли и изъяли 27 печатей разных медицинских учреждений, 540 бланков медицинских книг, одна из которых уже полностью оформлена. Кроме этого, у него был изъят паспорт гражданина РФ. Злоумышленником оказался уроженец Запорожской области, 1988 года рождения. Его проверяют на причастность к сотрудничеству с врагом.

По факту подделки документов открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, среди всех иностранных валют, которые мошенники "подсовывали" украинцам в 2023 году, больше всего было долларов. При этом чаще всего – в 99% случаев – фальшивыми оказывались банкноты крупных номиналов.

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