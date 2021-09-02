В Киеве мужчина из-за ревности сжег машину сожителя своей бывшей жены. Фото

В Киеве полиция задержала мужчину, который сжег автомобиль сожителя своей бывшей жены. Как выяснилось, на такой поступок он пошел из-за ревности.

Об этом 1 сентября сообщается на Facebook-странице полиции Киева. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел на улице 9-го мая в Святошинском районе столицы. Прибывшие не место пожарные потушили огонь, однако машина к тому моменту уже полностью сгорела.

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Правоохранители установили личность поджигателя и задержали вечером того же дня. Это житель Киева 1970 года рождения.

Во время обысков у него во дворе обнаружили бутылку из-под горючего. Мужчина в итоге сознался, что он совершил преступление из-за ревности к бывшей жене.

Фигуранту сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование ведется по части 2 статьи 194 (умышленное повреждение имущества). Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на границе между Украиной и Словакией гражданин Чехии поджег свой автомобиль, так как не смог пересечь пункт пропуска из-за проблем с документами. После этого мужчина попытался скрыться на территории Украины.