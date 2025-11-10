В Киеве мошенники за $45 тыс. пытались продать квартиру умершей: среди подозреваемых – правоохранители. Видео

В Киеве разоблачили правоохранителей, которые, по информации следствия, пытались перепродать квартиру умершего человека за 45 тысяч долларов. Один из злоумышленников похитил документы при осмотре жилья, а затем пытался с коллегой заработать на жилье.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Подозреваемым грозят длительные сроки заключения.

Что известно о преступлении

Сотрудники ГБР разоблачили группу мошенников, которые присвоили документы умершего человека на квартиру и хотели переоформить жилье на подставное лицо.

Отмечается, что один из правоохранителей, находясь в жилье умершего во время осмотра места происшествия, похитил документы на жилье. Затем он передал их своему коллеге и его знакомому.

"После проверки дельцы установили, что законных наследников на имущество нет, поэтому попытались оформить квартиру на подставное лицо и перепродать ее за 45 тысяч долларов", – уточнили в пресс-службе.

Что грозит

По факту мошенничества в особо крупных размерах (по ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины) начато досудебное расследование, а задержанным сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

