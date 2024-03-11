В Киеве мошенники под видом работников ТЦК выманили у предпринимателя 1,7 млн грн: их задержала полиция. Видео

В Киеве аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов и ТЦК и обещали мужчинам призывного возраста помощь в снятии с военного учета. У одного из потерпевшего им удалось выманить 1,7 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в понедельник, 11 марта. Как отмечается, членов группировки правоохранители задержали 8 марта в столице.

Начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель рассказал, что в состав группировки входили жители столицы, которые "представляясь сотрудниками полиции, ТЦК и других правоохранительных органов, завладевали средствами граждан".

Всего на счету банды 10 эпизодов преступной деятельности: мошенничества, вымогательства, похищения человека. Некоторые из участников имеют уголовный опыт за тяжкие преступления и неоднократно задерживались полицейскими.

У одного из потерпевших подозреваемые выманили 1,7 млн грн за помощь в снятии с военного учета. Они требовали от мужчины разные суммы, а когда он отказался платить, начали угрожать отправить служить в Третью отдельную штурмовую бригаду в зону самых ожесточенных боевых действий, отправляли фейковые сообщения якобы от работников ТЦК, ждали потерпевшего у дома и работы, переодевались в военную форму для убедительности.

Под видом военных и сотрудников ГБР преступники организовали фейковое задержание потерпевшего и под угрозами получили от него 600 тыс. грн за "закрытие вопроса" якобы за поделку военного билета. Позже они разыграли спектакль, будто везут пострадавшего в ТЦК и после прохождения комиссии его отправят на фронт. Таким образом с него снова сдирали деньги.

На месте задержания у аферистов изъяли оружие. Также по результатам обысков по местам жительства лиц, причастных к преступной деятельности, изъяли помповое ружье, пистолет Макарова, банковские карты, ноутбук, мобильные телефоны, автомобили.

Трем задержанным и еще одному члену группировки сообщили о подозрениях. В зависимости от роли и участия в преступной деятельности действия подозреваемых квалифицированы:

– ч. 5 ст. 190 (мошенничество),

– ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы),

– ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили злоумышленников, которые под видом криптовалютной биржи присваивали виртуальные активы граждан. Были проведены почти 30 обысков в трех областях Украины и изъята, в частности, техника и валюта.

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