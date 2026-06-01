В Киеве мастер по ремонту, угрожая гранатой и ножом, ограбил пожилую клиентку. Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители задержали мастера по ремонту, который, по информации следствия, причастен к разбойному нападению на пенсионерку. Злоумышленник, угрожая ножом и гранатой, связал пожилую женщину, а затем украл у нее ценные вещи.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним обратилась 76-летняя жительница Днепровского района Киева с сообщением о разбойном нападении. Женщина рассказала, что к ней пришел мастер для проведения ремонтных работ. Однако во время пребывания в квартиремужчина начал угрожать ей гранатой и ножом, который приставил к ее шее.

"Нападавший связал потерпевшую, закрыл рот кляпом, засыпал глаза неизвестным веществом, после чего украл мобильный телефон, ключи от квартиры, банковские карты и украшения и скрылся с места происшествия", – уточнили в пресс-службе.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его – им оказался 42-летний местный житель, который в столице работал разнорабочим после того, как отбыл наказание за совершение убийства. У него изъяли нож и гранату, которая оказалась пиротехнической.

По факту разбойного нападения (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

