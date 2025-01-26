В Киеве маршрутка протаранила два полицейских автомобиля: видео с места ДТП

В Киеве 26 января произошло ДТП с участием правоохранителей. Маршрутное такси протаранило два полицейских автомобиля.

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Произошло это на Брестском проспекте возле станции метрополитена "Политехнический институт". Видео с места аварии появились в киевских пабликах.

Ряд столичных Telegram-каналов днем 26 января распространили кадры, сделанные неподалеку от станции метрополитена "Политехнический институт", на которых видно маршрутное такси, врезавшееся в два служебных автомобиля полиции. Все транспортные средства получили определенные повреждения.

Точной информации о причинах и обстоятельствах, при которых произошло столкновение, пока нет, как и данных о том, есть ли в результате аварии пострадавшие. На месте продолжается оформление ДТП. А в сети тем временем теряются в догадках, не уснул ли водитель маршрутки за рулем и со ссылкой на "очевидцев" пишут, что перед столкновением полиция якобы подрезала маршрутку.

На момент написания новости официальных заявлений об инциденте не было.

Напомним, накануне, 25 января, стало известно, что в Молдове в ДТП попал автобус Киев – Кишинев. Он съехал с дороги в кювет, из-за чего двое пассажиров получили травмы.

По словам очевидцев, причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем.

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