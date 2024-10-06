В Киеве легковушка на скорости снесла металлические столбики, вылетела на велодорожку и перевернулась. Фото и видео

В Киеве в воскресенье, 6 октября, легковушка на скорости протаранила металлические ограничительные, вылетела на пешеходную часть дороги и перевернулась. Авария произошла на улице Борщаговской.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

"Перевернулась машина на улице Борщаговской. Снесла столбики, разделяющие дорогу от велодорожки. На месте работают медики", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсети фото и видео можно увидеть последствия ДТП. В частности, водителя легковушки из машины пытались вытащить неравнодушные свидетели аварии. О количестве пострадавших и их состоянии не сообщалось.

Напомним, в Оболонском районе Киева в четверг, 3 октября, легковушка на скорости протаранила троллейбус. В момент аварии в салоне общественного транспорта находились пассажиры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в воскресенье, 6 октября, на Окружной дороге произошла авария с участием маршрутки и грузового автомобиля. Последний после столкновения съехал с дороги и чуть не протаранил остановку общественного транспорта.

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