В Киеве легковушка на пешеходном переходе сбила 22-летнюю девушку. Фото и подробности

В Днепровском районе Киева легковушка на пешеходном переходе сбила 22-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства и причины ДТП установят следователи.

По словам правоохранителей, 27 февраля к ним поступило сообщение аварию с участием пешехода в Днепровском районе.

"На месте происшествия полицейские установили, что 28-летний вождь Audi проявил невнимательность к дорожной обстановке и допустил наезд авто на девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии 22-летнюю пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель находился за рулем в трезвом состоянии. По факту ДТП с потерпевшей открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, в Соломенском районе Киева во вторник, 27 февраля, столкнулись грузовик и трамвай. Авария произошла на бульваре Вацлава Гавела.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 27 февраля, вблизи станции метро "Славутич" произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения одна из машин перевернулась на крышу – ее водитель госпитализирован.

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