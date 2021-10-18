В Киеве конфликт возле станции метро закончился поножовщиной. Фото и видео

В Днепровском районе Киева в понедельник, 18 октября, между двумя мужчинами возник конфликт, который закончился поножовщиной. В результате происшествия один из участников драки был ранен.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Злоумышленника задержали неравнодушные прохожие и передали правоохранителям (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. Фото и видео 18+).

"Между двумя мужчинами произошел конфликт возле станции метро "Левобережная", который перерос драку с использованием ножа. Пострадавшего госпитализировали в больницу", – уточнил наш собеседник.

Видео дня

В пресс-службе столичной полиции уточнили, что во время посадки в маршрутку между двумя пассажирами возник внезапный конфликт, в результате чего один из них ударил оппонента ножом в живот. Злоумышленником оказался уроженец Полтавщины, 1971 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления.

Как сообщил Telegram-канал Типичный Киев, якобы у нападавшего были признаки в алкогольного или наркотического опьянения.

"Он вел себя неадекватно и вызывающе. Его задержали свидетели и передали полиции", – говорится в сообщении.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области 17 октября двое мужчин напали на женщину. Один из них ударил пострадавшую ножом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Погребы Киевской области ранее судимый мужчина напал с топором на многодетную мать. В результате происшествия, пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.