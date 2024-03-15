В Киеве конфликт между двумя гостями окончился убийством: подробности дела. Фото и видео

В Святошинском районе столицы конфликт между двумя знакомыми закончился убийством. Во время отдыха в квартире многоэтажки двое гостей начали потасовку, во время которой один из них нанес смертельное ножевое ранение своему оппоненту.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от медиков о том, что в квартире на территории Святошинского района обнаружен мужчина с многочисленными ножевыми ранениями.

"На месте происшествия владелец квартиры рассказал полицейским, что он пригласил двух товарищей. Во время совместного распития алкоголя между гостями началась ссора, во время которой один из мужчин нанес несколько ударов ножом в живот и грудь другому. Владелец квартиры вызвал скорую помощь, которая была вынуждена констатировать смерть", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника задержали с поличным – им оказался местный житель, 1980 года рождения. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевщины мужчина во время конфликта забил до смерти нового знакомого. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник закопал тело погибшего на прежних позициях оккупантов.

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