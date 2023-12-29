Из-под завалов склада в Киеве достали четырех погибших, в городе 30 человек пострадали, спасательная операция продолжается: подробности

В Киеве в пятницу, 29 декабря, в результате российской атаки в столице пострадали 30 граждан. К сожалению, также есть погибшие – их обнаружили под завалами складского помещения.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

"Тело одного погибшего извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе столицы. Поисково-спасательная операция продолжается. До этого спасатели освободили из-под завалов трех пострадавших. Их госпитализировали медики", – написал Кличко.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что, по уточненной информации, один человек погиб в результате утренней ракетной атаки на столицу. 17 пострадавших доставили в медучреждения города. Трем – медики оказали помощь на месте. Из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе достали четырех человек.

В 12:12 городской голова уточнил, что 28 человек пострадали в результате утренней атаки на столицу. Один человек погиб. 25 пострадавших доставили в медучреждения города. Трем – медики оказали помощь на месте. Из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе извлекли четырех человек. Поисково-спасательная операция там продолжается.

В 13:10 стало известно, что уже трое погибших в Шевченковском районе. Тело еще одного гражданского достали из-под завалов складского помещения.

В 14:45 КГВА сообщила, что спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Таким образом, количество погибших в результате ракетного удара возросло до четырех.

В 15.35 стало известно, что, к сожалению, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом, число погибших в результате ракетного удара возросло до 5, пострадало 30 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во время тревоги утром 29 декабря раздались звуки взрывов. В столице работает противовоздушная оборона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!